Barreto diz que ainda não exigiu lugares a Albuquerque

O líder do CDS/PP diz ser prematuro falar de lugares ou cargos que o seu partido venha obter ou exigir no acordo de coligação com o PSD-M garantindo que será em “função dos resultados [eleitorais] e da maioria estável que esperamos” que as escolhas serão determinadas.

À margem de uma visita ao cais da Madalena do Mar, Rui Barreto esquivou-se à pergunta de que exigirá a Miguel Albuquerque ser novamente secretário da Economia, no entanto admitiu haver uma “natural expectativa” de que isso venha a suceder caso em Setembro ou Outubro os resultados eleitorais sejam amplamente satisfatórios, ou seja, uma maioria parlamentar absoluta.

No caso de José Manuel Rodrigues, que já mostrou disponibilidade para continuar a exercer a presidência da Assembleia Legislativa, o presidente dos centristas madeirenses disse ser “natural que integre as listas às eleições regionais” até por ser “jovem e cheio de energia”, mas não se alongou em muitos mais considerações justamente por entender que será fomentar o “nervosismo” próprio do momento e da feitura de listas.