Escola Gonçalves Zarco debate 'Diversidade Cultural'

Realizou-se na passada quarta-feira, 15 de Março, Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco a palestra 'Diversidade Cultural', apresentada pela Associação Diáspora no mundo, numa parceria com o grupo de geografia da escola, na pessoa dos professores Solana Gomes e Pedro Costa.

Contando com a presença de um grupo de convidados, com apresentação do duo Sandra & Ricardo e com uma sala de sessões repleta de professores e alunos do 8.º ano de escolaridade, "foi um momento único do testemunho de muitas histórias de vida, mostrando resiliência, espírito de sacrifício e, acima de tudo, a luta pela conquista dos sonhos", diz a direcção da escola.