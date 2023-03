Quarta-feira com poucas nuvens

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para hoje, no arquipélago da Madeira, céu geralmente pouco nublado, apresentando períodos de muito nublado até ao início da manhã. Vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) predominando de nordeste.

Para o Funchal prevê-se céu geralmente pouco nublado. Vento em geral fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante leste.

O termómetro vai a oscilar entre os 15 e os 22 graus.

Estado do mar:

Costa Norte: Ondas de noroeste com 1,5 a 2 metros.

Costa Sul: Ondas de sudoeste com 1 metro.

Temperatura da água do mar: 19/20ºC