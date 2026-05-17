Dolores Aveiro elogia Cortejo da Flor

Dolores Aveiro considerou este domingo que o Cortejo da Flor “foi muito bonito”, destacando a qualidade de todos os grupos participantes e a boa adesão do público à Festa da Flor.

Questionada pelo DIÁRIO sobre o evento, a mãe de Cristiano Ronaldo afirmou que “o tempo também ajudou” e classificou a festa como “espectacular”.

Sobre o modelo de dois desfiles adoptado este ano, defendeu a opção, considerando que “uma hora e meia chega”, para evitar um cortejo demasiado longo.