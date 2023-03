Trânsito complicado por acidente após o nó de Pestana Júnior

Bom dia. Trânsito complica-se neste momento na zona após o nó de Pestana Júnior (quando normalmente fica-se por essa zona) e estendendo-se a fila dupla de viaturas na Via Rápida já perto da Cancela.

Trata-se de um acidente, segundo o portal Info Vias, que dá conta da extensão da fila até 4 km a partir do Km 21.4, mas sendo uma ocorrência deste género é provável que fique maior, dependendo da gravidade e da demora no desimpedimento da via.

Se puder e estiver a circular no sentido Machico - Ribeira Brava, procure alterativas para chegar ao Funchal ou contornar esta situação.

Noutras zonas não há registo de dificuldades, embora este acidente e o congestionamento que causa possa vir a alastrar a sua área de influência a outras estradas. É o caso do outro sentido na Via Rápida, a começar a emperrar precisamente a partir dessa zona até quase Santo António.

Para já nenhuma das duas corporações dos bombeiros do Funchal foi mobilizada para o local, o que pode ser bom indicador de que não se trata de algo muito grave.