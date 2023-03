'Horácio Bento de Gouveia' integra projecto 'Living books'

A Escola dos 2º e 3º ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia, através do Clube Europeu, integra o projecto 'Living books' que tem como parceiros a Espanha, a Bélgica e a Turquia.

"Pretende-se com este projecto dar vida aos livros através de representações teatrais, tornando as aulas mais entusiasmantes e engraçadas, através da utilização das diferentes técnicas e métodos do teatro, e que haja partilha, com os parceiros que integram o projecto, das diferentes tipologias de ensino próprias de cada país" refere uma nota de imprensa.

Aos alunos é expectável que através das técnicas e métodos do teatro melhorem as suas capacidades linguísticas a nível da aprendizagem da língua inglesa e que desenvolvam a sua autoestima, contribuindo assim para evitar o abandono escolar precoce. Pretende-se ainda que estes reconheçam a importância da arte e da memória humana colectiva e que através destas levem os conceitos de direito, justiça e igualdade, para a sua vida adulta, eliminando preconceitos e mudando atitudes para com o próximo". Escola dos 2º e 3º ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia

De 12 a 19 de Março dois professores e cinco alunos da HBG irão viajar até à Bélgica para ficarem a conhecer as tradições desta cultura.

Segundo o coordenador do Clube Europeu da escola Dr. Horácio Bento de Gouveia, o professor de inglês Rómulo Neves, “esta viagem será uma oportunidade única para estes alunos, que poderão contactar com outras realidades e outro tipo de ensino que não o nosso".

"Os alunos terão também a oportunidade de visitar o Parlamento Europeu, espaço de tão relevante importância que representa a união na diversidade, o trabalhar em conjunto sem esquecer as tradições e a diversidade de culturas, que no fundo é aquilo a que o projecto 'Living books' pretende dar voz", concluiu.