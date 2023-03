Quercus Madeira contesta Rocha da Silva sobre Estrada das Ginjas

O Núcleo Regional da Quercus da Madeira reagiu a declarações atribuídas a Rocha da Silva, a propósito do projecto do Caminho das Ginjas, manifestando "a sua indignação pelas afirmações" do ex-director regional de Florestas que "ao Diário de Notícias de 21 de Março (pág. 5), a propósito do projeto (...), segundo as quais, em sede de consulta pública 'não houve nenhuma contestação, e quem questiona a pertinência da estrada poderia o ter feito em sede de consulta pública e ter dado o seu contributo'", lembrando que tal contestação foi ampla.

"Relembramos que, ao contrário do afirmado, foi grande a contestação ao projeto do Caminho das Ginjas em sede de consulta pública, tanto em relação ao projeto inicial, como ao projeto reformulado", diz numa nota enviada esta manhã. "Contou com a participação de várias associações de defesa do ambiente, locais e nacionais, outras organizações e numerosos cidadãos. A participação de associações de âmbito nacional motivou até críticas da Sra. Secretária Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas. Quem tiver alguma dúvida sobre o nível de participação pode ainda consultar os relatórios da consulta pública no portal Participa", incentivam.

Assim, reforça, "o Núcleo Regional da Quercus da Madeira deu o seu contributo em ambas as consultas públicas e na impugnação administrativa que efetuou ao procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) e à Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do projeto. Infelizmente esse contributo não foi valorizado, mas existiu", lamentam.

Termina, garantindo: "Respeitamos opiniões diferentes e até entendemos que eventuais interesses pessoais possam condicionar algumas perspetivas, mas rejeitamos em absoluto a mentira despudorada."