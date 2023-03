Escola Básica e Secundária Dona Lucinda Andrade assinalou 'Dia Eco-Escolas'

Como forma de assinalar o 'Dia Eco-Escolas' da Escola Básica e Secundária Dona Lucinda Andrade, o Projecto Eco-Escolas dinamizou no último dia 10, uma actividade de peddy-paper, que contou com a colaboração do Projecto Escola Azul e dos alunos do 12.ºB.

"A actividade, dirigida a uma turma de 8.º ano, caracterizou-se por uma forte componente prática, com desafios que visaram a melhoria do desempenho ambiental da escola, procurando sensibilizar os alunos para a adopção de atitudes e comportamentos de preservação do meio ambiente, face ao impacto das alterações climáticas, e na procura de soluções que permitam melhorar a qualidade de vida na Escola e na comunidade", refere uma nota de imprensa.

Esta iniciativa, assente numa vertente mais lúdica, abordou uma panóplia de questões ambientais, desenvolvidas no âmbito do Projeto Eco-Escolas, relacionadas com as temáticas dos resíduos, da água, da floresta, do mar, da biodiversidade e dos espaços exteriores. O formato em peddy-paper proporcionou uma experiência diferente aos alunos, enriquecedora em termos de vivência e aplicação de conhecimentos". Escola Básica e Secundária Dona Lucinda Andrade

A comemoração do 'Dia Eco-Escolas' da Escola Básica e Secundária Dona Lucinda Andrade findou com a apresentação do hino Eco-Escolas da Escola e com o hastear da bandeira Eco-Escolas.