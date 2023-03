Projecto Eco-Escolas dinamiza caminhada na Levada Fajã do Rodrigues

No âmbito da comemoração do 'Dia Internacional das Florestas', hoje assinalado, o Projecto Eco-Escolas, os Grupos Disciplinares de Educação Física e Ciências Naturais, o Clube Viver com Saúde e o Programa Escola Azul, da Escola Básica e Secundária Dona Lucinda Andrade, dinamizaram uma caminhada na Levada Fajã do Rodrigues, situada no concelho de São Vicente. Este é um espaço que integra a Floresta Laurissilva, e onde é possível observar a riqueza da flora, da fauna, e de um elemento essencial à vida, a água.

A actividade, que contou com cerca de 30 alunos do 9.º ano, teve como objectivos sensibilizar os estudantes para a importância de preservação das florestas, com especial ênfase na Floresta Laurissilva e nos recursos hídricos; colocar em prática os conhecimentos adquiridos sobre espécies invasoras e espécies autóctones do concelho; proporcionar um maior contacto dos alunos com o meio ambiente envolvente e promover a prática da actividade física, na vertente de caminhada.