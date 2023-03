Reflorestação e eco-escolas marcam 2º dia da Semana do Ambiente em Santa Cruz

Cerca de 100 alunos das escolas EB1/PE do Caniço e EB1 com creche/IPE de Santa Cruz estiveram hoje na área envolvente ao Centro de Recolha Animal de Santa Cruz (CRO), onde plantaram plantas endémicas, como o Barbusano, a Estreleira, o Til, Vinhático, Pau Branco, Gerânio Madeirense, entre outros.

Isto numa área de 1500 m2, que acolheu assim 400 espécies endémicas.

Esta iniciativa surge integrada no segundo dia da I Semana do Ambiente de Santa Cruz, que coincidiu com a efeméride do Dia Mundial da Árvore, celebrado nesta data.

Foto CMSC

De acordo com nota enviada pela autarquia, o presidente Filipe Sousa e a vice-presidente Élia Ascensão marcaram presença e colaboraram nos trabalhos.

Pela manhã realizou-se a Cerimónia oficial de entrega dos galardões (Bandeiras Verdes) da Eco-Escolas a todos os estabelecimentos de ensino contemplados do Concelho de Santa Cruz.

O evento decorreu na Escola Básica com Creche e Pré-Escolar Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior, Camacha, e o galardão entregue tem como referência as boas práticas ambientais dos estabelecimentos de ensino ano letivo 2021-2022.

A organização da cerimónia esteve a cargo da Escola Básica com Creche e Pré-Escolar Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior e contou com o apoio da Câmara Municipal de Santa Cruz.

Foto CMSC

As instituições galardoadas foram a Escola Básica do1º. Ciclo com pré-escolar da Camacha; Escola Básica do 1º. Ciclo com pré-escolar Dr. Clemente Tavares; Escola Básica do 1º. Ciclo com creche e pré-escolar de Santa Cruz; Escola Básica do 1º. Ciclo com pré-escolar da Caniço; Escola Básica do 1º. Ciclo com pré-escolar do Assomada; Escola Básica com 2º. e 3º. Ciclo do Caniço; Escola Básica e Secundária de Santa Cruz; Externato São Francisco de Sales; Infantário O Principezinho; CACI - Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão da Camacha; CACI - Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão de Santa Cruz; Estabelecimento Prisional do Funchal; Centro Comunitário da Nogueira; Escola Básica com 2º. e 3º. Ciclo Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior, Camacha.

A nota da câmara salienta que o programa Eco-Escolas é um programa internacional da Foundation for Environmental Education, desenvolvido em Portugal, desde 1996, pela ABAE – Associação Bandeira Azul da Europa, em parceria com as escolas e os municípios.

É um programa que pretende encorajar, reconhecer e premiar o trabalho desenvolvido pela escola na melhoria do seu desempenho ambiental e sensibilização/educação para a necessidade de adoção de comportamentos mais sustentáveis.

Este Programa visa ainda criar hábitos de participação e cidadania, tendo como objetivo principal encontrar soluções que permitam melhorar a qualidade de vida na escola e na comunidade.