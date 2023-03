12 médicos participam em curso de Simulação de Urgências e Emergências em Medicina Geral

Arrancou hoje o curso II de Simulação de Urgências e Emergências em Medicina Geral e Familiar (MGF) no Centro de Simulação Clínica da Madeira (CSCM), contando com a participação de seis médicos internos e seis médicos especialistas de Medicina Geral e Familiar, sendo dois destes Diretores de Centro de Saúde do SESARAM, EPERAM.

Tal como explicou Nivalda Pereira, coordenadora da área de formação de MGF do CSCM, trata-se de um curso "desenhado por médicos de família para médicos de família". "Este curso permite o treino dos profissionais na abordagem de via aérea, de hipoglicemia e hiperglicemia na Diabetes Mellitus, de edema agudo de pulmão e de taquicardia em contexto de Serviço de Atendimento Urgente dos Cuidados de Saúde Primários", explica nota do SESARAM.

Na ocasião, Pedro Ramos, secretário regional da Saúde, destacou que a formação como um patamar de capacitação para uma melhor prestação de cuidados de saúde, numa evolução aliada a mais segurança e humanização.

"O curso pretende promover o conhecimento e a prática de metodologias educativas e formativas com base na simulação clínica; promover a aquisição e treino de competências técnicas, procedimentos e competências não-técnicas individuais e em equipas dos Cuidados de Saúde Primários e potenciar o treino do raciocínio clínico, o trabalho em equipa e a aplicação de conhecimentos clínicos em situações críticas. Este treino, realizado em ambiente de simulação de cenários clínicos, desenhado para a formação de médicos internos e especialistas de MGF tem em conta as suas necessidades formativas e os recursos disponíveis nos Cuidados de Saúde Primários", explica a nota.