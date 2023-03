SESARAM realiza curso de “Simulação Pediátrica Realística na Sala de Emergência”

Decorre, entre os dias 13 e 17 de Março, na Urgência Pediátrica do Hospital Dr. Nélio Mendonça, o curso de “Simulação Pediátrica Realística na Sala de Emergência”, informa a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil.

Esta formação permite o desenvolvimento de competências técnicas, a abordagem da criança gravemente doente e o Suporte Avançado de Vida pediátrico, e competências não técnicas, como o trabalho em equipa multidisciplinar, em situações de urgência/emergência pediátrica.

A simulação in loco permite que as equipas atuem no seu ambiente de trabalho, com os recursos humanos, instalações e equipamentos disponíveis na urgência pediátrica e com recurso a manequins pediátricos de alta-fidelidade. A formação possibilita a avaliação do circuito do doente e ganhos na segurança das equipas e dos utentes do Serviço Regional de Saúde.

A estabilização de uma criança gravemente doente requer conhecimento e treino dos algoritmos e competências, da tomada de decisão, do trabalho em equipa, da liderança e da comunicação eficaz.

Este curso privilegia o trabalho em equipa multidisciplinar, composta por médicos, enfermeiros e assistentes operacionais.

O curso é coordenado pela coordenadora da Área de Formação de Pediatria do Centro de Simulação Clínica, Cristina Freitas, pela enfermeira da Urgência Pediátrica, Cristina Silva e conta com a participação do enfermeiro Dino Fernandes no apoio do Centro de Simulação Clínica.

A formação é organizada e certificada pelo Centro de Formação do SESARAM.