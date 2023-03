Filipe Sousa satisfeito com “a avaliação ao trabalho de uma equipa, seja na Assembleia, seja na Câmara de Santa Cruz”

“Não posso deixar de ficar satisfeito com o facto desta sondagem me colocar como o único líder partidário a subir na avaliação dos eleitores”, começa por destacar Filipe Sousa, presidente do JPP. O também presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz esclarece que “esta satisfação não decorre de qualquer vaidade pessoal, porque acredito que a avaliação é feita ao trabalho de uma equipa, seja na Assembleia, seja na Câmara de Santa Cruz, mas decorre da satisfação por ver que as políticas por nós implementadas e as lutas a que temos dado voz têm nota positiva por parte da população”, sustenta.

Protagonista da subida mais significativa nesta sondagem realizada pela Aximage para o DIÁRIO e a TSF-Madeira sobre a avaliação do desempenho dos líderes partidários, face a Novembro, para Filipe Sousa “a sondagem também revela a percepção positiva das pessoas face a uma nova forma de estar na política que tem sido protagonizada pelo JPP, e que, basicamente, consiste em estar do lado das pessoas e dos seus problemas, sem estarmos amarrados a interesses partidários e empresariais, a grandes interesses privados e à pequenez de calculismos políticos. Continuo a acreditar que quem está na política para trabalhar, como fazem todos os cidadãos no seu dia-a-dia, merece o reconhecimento que esta sondagem demonstra”, manifesta.

Além disso, o autarca santa-cruzense regista que “da minha experiência como autarca, e de andar na rua e ouvir os madeirenses, tenho percebido que muitas das medidas sociais inovadoras que implementámos em Santa Cruz, em áreas como a saúde, a educação, a reabilitação de imóveis e as ajudas técnicas, merecem das pessoas uma avaliação positiva. Muitas são as que me têm abordado lamentando não viverem em Santa Cruz e defendendo que as mesmas deveriam ser estendidas a todo o território regional. Aliás, convém referir que o próprio Governo Regional tem colocado em prática medidas que foram primeiramente anunciadas por nós”, considera o líder do JPP.

Argumentos para concluir que “sem deslumbramentos, vamos continuar a trabalhar, cumprindo a nossa missão e o nosso ADN de pessoas que estão na política para servir e não para se servirem”.