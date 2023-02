'Sen-tido' de Filipe Afonso para conhecer na Casa da Cultura de Câmara de Lobos

A Casa da Cultura de Câmara de Lobos acolhe, a partir do dia 9 de Março, pelas 19 horas, a exposição denominada 'Sen-tido', do artista Filipe Afonso. Trata-se de conjunto de obras com objectivo de revisitar a vivência pessoal do desastre de 20 de Fevereiro de 2010, ocorrido na ilha da Madeira.

O certame, que estará patente até 9 de Abril, tem por título “SEN-TIDO”, que "diferencia os sentidos das palavras em etapas que, com a introdução do hífen, separa, não enfatizando apenas a rotura do SEN-TIDO, mas também remetendo, para a o sentimento de perda “(SEN) do que antes se supunha ter (TIDO)”. Menções precisas que dão sentido à vida e à morte".

"O título justifica, inconscientemente, a natureza traumática da época crítica do desastre e a dinâmica paradoxal do trauma resultante do fim desta experiência extrema. Se o hífen quebra, indica também a inviabilidade da regressão compulsiva, através da memória, de momentos traumáticos e experiências de desastres", refere nota da autarquia.

Esta é uma exposição de natureza pessoal, uma vez que, este foi um dos afectados directamente no desastre de 20 de Fevereiro de 2010, onde perdeu a sua mãe. O jovem foi salvo no meio da “lama” por um vizinho e esteve no hospital a lutar pela vida durante algum tempo.