Nuvens e alguma chuva esta quinta-feira na Madeira

Hoje, ao sair de casa, é melhor levar consigo o guarda-chuva. Isto porque as previsões do tempo para esta quinta-feira, na Madeira, apontam para céu geralmente muito nublado e períodos de chuva fraca ou chuvisco, mais frequentes a partir do final da tarde.

O vento soprará, em geral, fraco, com uma velocidade inferior a 20 km/h, tornando-se do quadrante Sul moderado, variando entre 20 e 35 km/h, a partir da manhã, e rodando para oes-sudoeste a partir do meio da tarde, por vezes forte, entre 35 a 45 km/h, nas terras altas.

As temperaturas previstas para hoje deverão oscilar entre os 18ºC e os 23ºC, na Madeira, e os 16ºC e os 21ºC, no Porto Santo.

Para o Funchal, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, igualmente, céu geralmente muito nublado e possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco.

O vento será fraco, inferior a 15 km/h, tornando-se moderado, entre 20 a 30 km/h, de sudoeste a partir da tarde.

No mar, esta quinta-feira, mantém-se o aviso amarelo para a agitação marítima em todo o arquipélago, até às 6 horas da manhã de amanhã. Em função das previsões do IPMA, a Capitania do Porto do Funchal emitiu um aviso de agitação marítima forte para a Madeira até às 18 horas de hoje.

Na costa Norte estão previstas ondas de Noroeste, com 2,5 a 3 metros, aumentando para 3,5 a 4 metros. Já na costa Sul estão previstas ondas de sudoeste, com 1 a 1,5 metros, aumentando gradualmente para 2 a 2,5 metros. A temperatura da água do mar deverá oscilar entre os 18 e os 19ºC.