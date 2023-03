Capitania do Porto do Funchal emite aviso de agitação marítima forte

Depois do Instituto Português do Mar e da Atmosfera ter emitido aviso amarelo, também a Capitania do Porto do Funchal emitiu o já esperado aviso de agitação marítima forte para a orla marítima do arquipélago da Madeira até às 6h00 de amanhã, 3 de Março.

Prevendo-se vento de Noroeste bonançoso a moderado, sendo quadrante Oeste moderado a fresco no início, tornando-se VAR fraco a bonançoso a partir do final da tarde. A visibilidade será boa a moderada, por vezes fraca no início e no final.

Já a ondulação na Costa Norte será com ondas de noroeste de 2 a 2,5 metros, aumentando para 3 a 4 metros, e na Costa Sul será com ondas de Oeste/Sudoeste de 1 a 2 metros, aumentando para 3 a 4 metros na parte Oeste.

Dadas estas condições, a Capitania recomenda, como habitualmente, "aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas".