Edgar Silva retira da sondagem “a necessidade de cuidarmos mais da qualidade da comunicação e dos meios e estratégias da visibilização da iniciativa política”

Depois de se mostrar surpreendido com nova sondagem na edição de hoje do DIÁRIO, “tem mais uma?”, interrogou-se Edgar Silva, ao atender o telefone, o coordenador do PCP Madeira prontamente justificou o espanto: “não vi ainda. É muita sondagem de uma vez só”, desabafou.

Só mais tarde, já depois de se inteirar dos resultados do estudo de opinião, o líder regional do PCP teceu três conclusões: “Quanto ao desempenho da liderança, esta sondagem não se distingue muito de outras da mesma natureza anteriormente publicadas”, começou por apontar. Para Edgar Silva “também resulta destes indicadores a necessidade de cuidarmos mais da qualidade da comunicação e dos meios e estratégias da visibilização da iniciativa política”, acrescentou. A concluir, entende que “outra componente a cuidar é a afirmação pública da CDU como coligação que se apresentará no plano eleitoral. Isto porque será através da CDU, e não como PCP (forma de intervenção prevalecente) que será dinamizada a proposta do nosso projecto eleitoral” concluiu o líder comunista madeirense, reagindo à sondagem realizada pela Aximage para o DIÁRIO e para a TSF-Madeira, sobre a avaliação do desempenho dos líderes partidários, face a Novembro, publicada na edição de hoje do DIÁRIO.