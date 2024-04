IL-M voltará a propor a criação da Agência Regional de Desenvolvimento do Norte da Madeira

A IL-Madeira propôs, na ALM, a criação da Agência Regional de Desenvolvimento do Norte da Madeira (ARDENOR) que reúna peritos de diferentes áreas para desenvolver programas para atrair pessoas que se fixem no Norte da Madeira; estruturem ofertas; monitorizem actividade; formem agentes territoriais que constituam células de acolhimento encarregadas de informar, orientar e acompanhar projectos de recém-chegados; e para um lançar concurso de ideias para que surjam novas maneiras de tornear a desertificação do Norte da Madeira.

O partido de Nuno Morna explica o enquadramento:

O Norte não pode ser esquecido. A Iniciativa Liberal acredita que o Norte tem potencialidades para além do seu enorme potencial turístico. O nosso Norte tem que ser apresentado como um lugar privilegiado que funde natureza e tecnologia. Um local onde a modernidade se combina com a ruralidade, proporcionando uma maior harmonia entre a vida profissional e a vida privada. O maior interesse não é que as pessoas vão até ao Norte. O importante é criar condições para que se instalem, para que se fixem. Nuno Morna, IL-Madeira

Na próxima legislatura, garante o partido, a IL-Madeira voltará a apresentar esta proposta que entende ser "potenciadora de desenvolvimento".