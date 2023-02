“Deste Congresso sai um PCP mais forte”, foi a primeira conclusão do reeleito coordenador regional, Edgar Silva, no discurso de encerramento do XI Congresso Regional do PCP Madeira.

“Sai também deste Congresso a clara percepção de que é o PCP o grande obstáculo à política de direita”, reforçou.

No discurso que antecede a intervenção de encerramento, a ser proferida por Paulo Raimundo, que está primeira vez na Madeira desde que foi eleito secretário-geral do PCP, Egar Silva prosseguiu: “Quando se intensifica a exploração capitalista, quando os trabalhadores desesperam em face do ataque ao poder de compra, quando se agravam as injustiças sociais em virtude da política de direita imposta quer pelo Governo da República, de maioria PS, quer pela acção do Governo Regional da Madeira, de maioria PSD/CDS, neste quadro a questão de fundo que se nos coloca é a da urgência de uma alternativa política. Está colocada a questão da viragem no regime. E na Madeira esta é uma questão cada vez mais sentida”, conclui.