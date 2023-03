CDU afasta quadro de "bipolarização" partidária

O coordenador da CDU diz que a primeira leitura a retirar à sondagem, realizada pela Aximage para o DIÁRIO e para a TSF-Madeira, é de que “não existe um quadro de bipolarização” partidário “como se tudo se reduzisse a um voto no PSD ou no PS”, o que na sua opinião aconteceu nas últimas eleições regionais e terá prejudicado eleitoralmente os comunistas madeirenses.

“Essa bipolarização, que há quatro anos foi muito radicalizada, está completamente posta de parte”, reagiu há momentos, antevendo, por isso, “um quadro político completamente diferente” para o próximo acto eleitoral que deverá acontecer entre Setembro ou Outubro, assim que o Presidente da República marcar a data das eleições.

Até lá, Edgar Silva, eleito no passado fim-de-semana por unanimidade dos delegados presentes no XI Congresso Regional do PCP Madeira, considera que “mais do que a alternância” ou mais do o que o “rotativismo” ou até de “mudança de um partido por outro”, a questão central “é a alternativa política”.

E essa, sublinha, "deve ser trabalhada para derrotar este regime instalado”, comentou a notícia que dá conta que a CDU teria 1,7% das intenções de voto, o que, na prática, assegura a continuidade de uma eleição de um deputado.