Edgar Silva foi reeleito, por unanimidade, coordenador regional do PCP Madeira.

Na reunião reservada aos delegados, realizada ontem à noite, a comissão e organismos executivos foram eleitos por unanimidade.

Há 24 anos no cargo, Edgar Silva, coordenador regional do PCP Madeira, faz discurso da sessão de encerramento do XI Congresso Regional do PCP Madeira.