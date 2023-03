Só visto! Só quem passa...

Todos nós já ouvimos falar, ou até já vivemos experiências, de situações incríveis que acontecem em matéria de saúde, causadas pelo nosso Serviço Regional de Saúde! É verdade que o Serviço Nacional de Saúde não está melhor e está a atravessar uma fase muito complicada com consequências para os doentes e todos aqueles que recorrem a esse serviço de saúde público. Mas, o nosso Serviço Regional de Saúde, também, poderia (e deveria) estar melhor!

É do conhecimento de qualquer pessoa, que são dezenas de milhares os utentes em lista de espera para cirurgias, para consultas de especialidade e para exames médicos. Sabemos que os médicos de família aconselham os “seus doentes” a recorrer ao privado porque o serviço de saúde público não dá resposta! Ou seja, são necessários anos e anos em lista de espera para conseguir uma cirurgia, uma consulta de especialidade (em algumas especialidades) ou um exame. E neste enredo que é o Serviço Regional de Saúde, como é possível que uma jovem utente, que vive a 18 Km de distância do Hospital Central do Funchal, há vários anos em lista de espera para uma cirurgia, seja contactada às 10:40h para estar numa consulta às 10:45h e para ser operada 24h depois? Que programação é esta?!

Como é possível, que uma criança de 8 anos seja encaminhada para uma consulta de especialidade no Hospital, por problemas de alergia, e só passados 13 anos a mesma utente, agora com 21 anos, seja contactada para ser informada que tem uma consulta de alergologia no Hospital Central do Funchal no dia X? 13 anos depois!!!

Muitos outros exemplos poderíamos apontar, mas todos e cada um dos utentes que estão em lista de espera, saberão, melhor que ninguém, a sua situação e o tempo que aguardam, principalmente por uma cirurgia, para terem melhor qualidade de vida! Sem terem a noção de quando é que irão ver o seu problema de saúde resolvido! Porque na Região não existem Tempos Máximos de Resposta Garantidos! O Governo Regional e a Secretaria Regional da Saúde, não cumprem a legislação em vigor!

Porque as pessoas doentes não são números! Mas, infelizmente, o nosso Serviço Regional de Saúde, a nossa Secretaria Regional da Saúde, o Sr. Secretário Regional da Saúde, vê o utente como um número que está em lista de espera! Veja-se por exemplo a justificação dada pelo secretário da Saúde e pelos nossos governantes do PSD/CDS, para a não reabertura das urgências dos concelhos de Santana e Porto Moniz, durante o período noturno: o número de atendimentos não justifica a abertura do serviço de urgências depois das 22 horas!

Outra nota pertinente, é sabermos que existem profissionais de Saúde a defender, em público, o Serviço Regional de Saúde, mas quando fazem atendimento no Hospital dos Marmeleiros aconselham os “seus doentes” a fazerem os exames no privado porque os equipamentos do Hospital (público) não são de confiança!

Realmente! Só visto!