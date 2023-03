O secretário regional da Economia congratula-se com a decisão do Sindicato Nacional dos Motoristas e Outros Trabalhadores, divulgada esta tarde, no sentido de suspender a greve que estava agendada para a próxima segunda-feira, dia 20 de Março.

Segundo Rui Barreto, com esta decisão, “chegamos a um amplo consenso, envolvendo as duas estruturas sindicais que representam os trabalhadores, numa altura em que a empresa está a recuperar a sua situação económica e financeira, o que revela um espírito de concertação social que é de louvar a todos os níveis”.

Foi dado um importante passo para garantir a necessária estabilidade social, procurando conciliar aquelas que são as legítimas pretensões dos trabalhadores com a disponibilidade e sustentabilidade financeira da empresa pública madeirense de transportes público. Rui Barreto



Rui Barreto, que esteve envolvido na recta final das negociações entre a administração da Horários do Funchal e as duas estruturas sindicais representativas dos trabalhadores da empresa, diz que, desta forma, foi também atendida a preocupação do Governo Regional de salvaguardar e garantir o serviço público de transporte, sem qualquer perturbação.