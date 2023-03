PAN convida Álvaro Beleza a sair dos “salões do poder” e a “visitar a Madeira onde os madeirenses vivem”

O PAN-Madeira emitiu, esta tarde, um comunicado no qual critica os elogios que o presidente da associação SEDES fez ontem ao Governo Regional e ao desenvolvimento “absolutamente extraordinário” do arquipélago. O partido convida Álvaro Beleza “a regressar à Madeira com a idade actual, sem o fascínio da criança de 12 anos, para verificar ‘in loco’ o estado dos 120 milhões de euros que estão ao abandono na Marina do Lugar de Baixo, em ver as obras projectadas para o Curral das Freiras e para as Ginjas, em ouvir os jovens que não andam de gravata nem gravitam em torno do poder, ou seja, a visitar a Madeira onde vivem os madeirenses, não aos salões do poder”.

O PAN refere que o presidente da SEDES veio à Madeira quando tinha 12 anos e regressou agora com “uma visão centralista e viu o que não esperava ver, que afinal os ilhéus até têm estradas, aeroporto, centros comerciais e recebem-nos como ninguém, decide então que está no paraíso da Terra”. Ora esta força política aponta aquilo que “o Dr. Álvaro Beleza desconhece”: “na região não ser da maioria pode dar verdadeiras dores de cabeça, pois a democracia ainda não está assim tão consolidada; que só na última década emigraram 20 mil jovens, o que torna a Madeira numa região envelhecida; tem “a mais alta taxa de risco de pobreza e exclusão social (29,6%) e “o mais baixo rendimento médio do país; há “monopólios de empresários com ligações obscuras ao orçamento regional” e "obras inventadas"; há “graves carências habitacionais”; há “mais de 20 mil madeirenses que esperam por uma consulta ou cirurgia; cerca de 10 mil madeirenses não estudam nem trabalham; e que há um “sistema de ‘favores e ameaças’ implantado no território por conta das casas do povo”.