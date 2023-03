PS expressa pesar pela morte do comendador Rui Nabeiro

"O Partido Socialista-Madeira manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento do comendador Rui Nabeiro", pode ler-se numa nota remetida, esta tarde, às redações.

Os socialistas madeirenses recordam que o percurso do empresário, "líder no ramo dos cafés", "também esteve associado à política", tendo sido presidente da Câmara de Campo Maior, eleito pelo Partido Socialista, mas salientam que "foram principalmente sua dimensão solidária e o seu espírito de justiça social que fizeram dele uma figura incontornável e respeitada em todo o país".

"Comprometido com a promoção do emprego e com uma obra notável nos campos do desenvolvimento económico, da educação e investigação e da solidariedade, Rui Nabeiro deixa uma marca indelével em todos os projectos em que esteve envolvido, entre os quais também se contam várias iniciativas desenvolvidas na Região Autónoma da Madeira", destaca o PS.

"A grandeza da sua acção e o seu carácter distinto foram reconhecidos por dois Presidentes da República, sendo que, a 9 de Junho de 1995, Mário Soares atribuiu-lhe o grau de comendador da Ordem Civil do Mérito Agrícola, Industrial e Comercial, e, a 5 de Janeiro de 2006, Jorge Sampaio distinguiu-o como comendador da Ordem do Infante D. Henrique. Neste momento, o PS-M louva a sua obra e endereça aos seus familiares e amigos as mais sentidas condolências", acrescenta a mesma nota.

O empresário Rui Nabeiro, fundador do grupo Nabeiro - Delta Cafés morreu hoje aos 91 anos, vítima de doença, no Hospital da Luz, em Lisboa, disse à Lusa fonte do grupo.