Alojamento Local, vistos Gold e habitação na 'ementa' para o jantar com Marcelo

São vários os assuntos que Miguel Albuquerque vai levar na pasta para o jantar com Marcelo Rebelo de Sousa.

À margem da visita, esta manhã, à Escola Básica do 1. Ciclo/PE/C do Lombo do Guiné, o presidente do Governo Regional apontou a revisão da Lei das Finanças Regionais e a revisão constitucional como aspectos sempre prioritários. A esses junta os temas quentes do momento, nomeadamente as alterações legislativas anunciadas para o Alojamento Local, para os Vistos Gold e para o arrendamento forçado, por parte do Estado, das habitações devolutas, matérias que mereceram, tal como o DIÁRIO destaca na edição de hoje, três resoluções por parte do Governo madeirense, que serão, agora, remetidas ao primeiro-ministro.

Sobre isso, o líder do Executivo madeirense mostrou-se contas estas medidas e recusa a sua aplicação na Região.

Na ocasião, lembrou que o Alojamento Local representa 1 milhão e 900 mil dormidas da Região, cerca de 20% do seu total. Lembrou, também, que o AL não pode ser o "bode expiatório" para o problema da habitação que o país enfrenta.