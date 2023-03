PS quer ouvir sindicatos sobre a mudança de gestão do Lar da Bela Vista

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista deu entrada na Assembleia Legislativa a um pedido de audição parlamentar ao Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (SINTAP) e ao Sindicato dos Enfermeiros da Região Autónoma da Madeira, para auscultar estas entidades a respeito da decisão do Governo Regional de passar a gestão do Lar da Bela Vista para a esfera privada.

No passado mês de Fevereiro, foi tornado público que a gestão do referido estabelecimento foi atribuída à Associação Atalaia Living Care. Uma passagem de responsabilidades que, como dá conta a deputada socialista Sofia Canha, “suscitou alguma apreensão relativamente aos trabalhadores do lar”, nomeadamente no que diz respeito às condições de trabalho e aos seus vínculos laborais, a partir do momento que se concretize a concessão do equipamento social.

Na óptica de Sofia Canha, estas são preocupações legítimas e que justificam a necessidade de conhecer, do ponto de vista sindical, o impacto da mudança de gestão do estabelecimento Bela Vista nas relações laborais e contratuais com os respetivos trabalhadores, os quais, vinca, desempenham um papel fundamental na prestação de cuidados aos idosos ali institucionalizados.