Vídeos ilustram maritimistas em ambiente de festa no Jamor

A bola já rola no Estádio do Jamor e os mais de 600 adeptos do Marítimo presentes nas bancadas, para assistir ao encontro frente ao Casa Pia, já fazem a festa em alto e bom som.

Equipados a rigor e com vários cânticos de incentivo, os adeptos apoiam assim a equipa madeirense nesta partida que se caracteriza como mais uma 'final' nesta caminhada rumo à manutenção na I Liga.