Foi suspensa a anunciada greve da Horários do Funchal

O Sindicato Nacional dos Motoristas e Outros Trabalhadores, em comunicado, anunciou ter chegado a um entendimento com a empresa Horários do Funchal (HF), pelo que terá sido suspensa a greve que estava anunciada para a próxima segunda-feira, 20 de Março.

Durante a presente semana existiram inúmeros contactos bilaterais entre o SNMOT, a Secretaria da Economia e a Administração dos Horários do Funchal, com o intuito de se conseguir chegar a um entendimento que fosse ao encontro das legítimas expectativas dos trabalhadores, o qual pudesse consubstanciar um Acordo e, por consequência, a suspensão da greve então anunciada. Como todos os trabalhadores bem sabem, o SNMOT já tinha acordado com os HF um novo Acordo de Empresa que inclui todos os Trabalhadores do Sector do Movimento e Oficinal, no qual está incluída a Tabela Salarial de todos os Profissionais dos Horários do Funchal, com exceção dos Trabalhadores Administrativos. Apenas faltava acordar a atualização do Subsídio de Alimentação, o que foi agora conseguido. SNMOT

Para além do já acordado, o valor do subsídio de alimentação para todos os trabalhadores da Horários do Funchal será de 7,15 euros +ara 2023, 7,50 euros para 2024 e de 8 euros para 2025.

O SNMOT congratula-se com o facto de o diálogo entre as partes ter originado o presente acordo. O SNMOT agradece a todos os trabalhadores a confiança em nós depositada. Os trabalhadores dos HF estão de parabéns. SNMOT

Para além da suspensão da greve convocada para segunda-feira, o Sindicato convoca, agora, um plenário de trabalhadores para este domingo, 19 de Março, “para ratificar perante o plenário o entendimento agora atingido”. Assim, todos os motoristas deverão recolher à Fundoa pelas 11 horas de domingo, para participar neste plenário.