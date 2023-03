Autarquia relembra "grande ajuda" de Nabeiro ao Município do Funchal

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) recorreu às redes sociais para manifestar o seu pesar pelo falecimento do Comendador Rui Nabeiro.

Numa publicação partilhada na sua página oficial de Facebook, a autarquia recorda o "empresário e filantropo", relembrando ainda " sua grande ajuda, ao longo de anos, ao Município do Funchal, tendo sido decisivo para muitos dos sucessos alcançados pela autarquia, em particular ao nível social e cultural".

"À família e aos amigos, a Câmara Municipal do Funchal endereça, grande momento de tristeza, as mais sentidas e sinceras condolências", acrescenta a mesma nota.

O empresário Rui Nabeiro, fundador do grupo Nabeiro - Delta Cafés morreu hoje aos 91 anos, vítima de doença, no Hospital da Luz, em Lisboa, disse à Lusa fonte do grupo.