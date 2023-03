Adeptos do Marítimo concentram-se nas imediações do Jamor antes do jogo com o Casa Pia

O Marítimo pode hoje jogar em casa, apesar de o encontro da 25.ª jornada se disputar no Estádio Nacional do Jamor, em Oeiras. Ao contrário da última jornada, na qual os adeptos afectos ao Marítimo foram 'abafados' pelos adeptos do Benfica no seu próprio estádio, a mobilização que se proporcionou de madeirenses que viajaram para o continente e muitos que já lá vivem ou estudam, alguns inclusive viajando de bem longe, podem levar a que a equipa tenha o apoio maioritário nas bancadas.