Secretaria da Economia revê em alta subsídio de alimentação dos trabalhadores da HF

O Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e Acitividades Metalúrgicas da Região Autónoma da Madeira aplaude o facto de o “secretário regional da Economia atender mais uma vez às reivindicações do STRAMM e rever em altar o subsídio de alimentação.”

Os membros da direcção do Sindicato estiveram, na tarde desta sexta-feira, reunidos com Rui Barreto e, também, com o presidente do Conselho de Administração da Horários do Funchal, Alejandro Gonçalves, com intuito de que fosse revisto o valor do subsídio de alimentação, no acordo assinado para os anos 2023, 2024 e 2025.

A reivindicação atendia à actual conjuntura económica, “tendo em conta o que ficou também assumido relativamente à evolução da infação”, explica o STRAMM em comunicado.