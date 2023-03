2.324 pais viviam sós com os filhos na Madeira

Para assinalar o Dia do Pai, que hoje se celebra, a Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) preparou uma breve caracterização do perfil do Pai que vivia sozinho com os filhos na Região Autónoma da Madeira, tendo por base os resultados definitivos dos Censos 2021.

Ora, segundo os Censos 2021, residiam na Região 2.324 pais monoparentais com filhos, constituindo 3,1% dos núcleos familiares da Madeira.

Principais características destes pais eram as seguintes:

75,0% viviam com 1 filho/enteado, independentemente da idade;

18,5% viviam com uma criança;

32,7% tinham 65 ou mais anos;

33,2%, tinham apenas o 1.º ciclo do Ensino básico;

47,3% eram empregados, 6,3% desempregados e 46,4% eram economicamente inactivos;

76,2% dos pais que viviam com filhos com menos de 15 anos eram empregados;

78,8% dos pais que viviam com filhos com 25 ou mais anos eram economicamente inactivos.

Caracterização dos pais das crianças nascidas em 2021

Os Pais das 1 744 crianças que nasceram vivas em 2021, de mães residentes na RAM, caracterizavam-se por: