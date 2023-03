Despiste no túnel do Caniçal provoca um ferido

Um homem com cerca de 40 anos ficou ferido na noite deste sábado, por volta das 20 horas, na sequência de um acidente no túnel do Caniçal, sentido Machico-Caniçal.

A carrinha que conduzia embateu contra a parede, provocando-lhe ferimentos aparentemente ligeiros.

A vítima foi socorrida pelos Bombeiros Municipais de Machico e foi transportada para o Centro de Saúde local.