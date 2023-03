Cruzeiros já trouxeram à Madeira mais de 24 mil pessoas este mês

Têm marcado presença de forma quase diária no porto do Funchal. Estamos em ‘época alta’ do turismo de cruzeiros, movimentando largas centenas de pessoas, o que se faz sentir no pulsar das principais artérias da capital madeirenses. Só desde o primeiro dia deste mês de Março, chegaram ao porto do Funchal mais de 24 mil pessoas. Falamos mais concretamente de 24.506 pessoas, até ao dia de hoje, 12 de Março, das quais 17.876 são passageiros e 6.630 tripulantes.

Dia Cruzeiro N.º passageiros N.º Tripulantes Total 02/mar Marella Explorer 1839 769 2608 05/mar AIDAnova 4961 1319 6280 05/mar Azura 2699 1144 3843 07/mar AIDAsol 1952 605 2557 09/mar Spirit of Discovery 799 499 1298 09/mar Marella Explorer 1819 770 2589 11/mar Norwegian Sun 1885 923 2808 12/mar Aidabella 1922 601 2523 Total 17876 6630 24506

O navio ‘Marella Explorer’ marca presença regular à quinta-feira, já tendo trazido à Madeira, este mês, 5.197 pessoas. Trata-se de um paquete que realiza um cruzeiro de 7 noites passando pelas ilhas Canárias e pela Madeira. Este navio pertence à frota da TUI, contando com um total de 10 restaurantes e 10 bares, aos quais se junta um cinema, uma área dedicada aos desporto e à família, um mini-golfe e ainda um spa, que disponibiliza serviços de acupuntura.

Só este fim-de-semana, chegaram à Madeira 5.331 pessoas a bordo de navios de cruzeiros. Este sábado recebemos o ‘Norwegian Sun’, que trouxe consigo 2.808 pessoas, que chegaram de Lisboa e partiram depois rumo a Tenerife. Já neste domingo, pela manhã, atracou nesse porto madeirense o ‘AIDAbella’ com 2.523 pessoas. Pelas 15 horas está prevista a chegada do ‘Azamara Onward’ que deverá trazer consigo 642 passageiros e 402 tripulantes.

É devido à chegada de milhares de pessoas à Madeira, durante o fim-de-semana, que o presidente da Câmara Municipal do Funchal apelou ao comércio local para que se mantenha aberto. Em Fevereiro, Pedro Calado pediu aos comerciantes para que "olhem para os horários de funcionamento", pois existe cada vez mais turistas a circular na capital madeirense, relembrando que a autarquia concede uma majoração financeira para quem abre o comércio ao sábado ou domingo.

Para esse efeito, existe um programa concreto denominado ‘Alavancar’, que se destina a apoiar os estabelecimentos de comércio e de restauração de todo o concelho do Funchal. O incentivo, pode chegar até 80% a fundo perdido, através da majoração de 10% para quem abra durante os sábados, e em 20% para os estabelecimentos que abram sábado e domingo.