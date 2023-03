Marítimo com mais uma 'final' no Jamor

O Marítimo pode hoje jogar em casa, apesar de o encontro da 25.ª jornada se disputar no Estádio Nacional do Jamor, em Oeiras. Ao contrário da última jornada, na qual os adeptos afectos ao Marítimo foram 'abafados' pelos adeptos do Benfica no seu próprio estádio, a mobilização que se proporcionou de madeirenses que viajaram para o continente e muitos que já lá vivem ou estudam, alguns inclusive viajando de bem longe, podem levar a que a equipa tenha o apoio maioritário nas bancadas.

Na última jornada em casa emprestada, a equipa cujo estádio em Pina Manique está ainda à espera das obras de remodelação, recebeu 530 espectadores (contra o Paços de Ferreira), na anterior 1.818 (contra o Vitória Sport Club) e , ainda, contra o Santa Clara tinham estado 1.003 espectadores. Pode ser que os cerca de 600 adeptos a apoiar o Marítimo ajudem a empurrar a equipa para a tão necessitada vitória.

O jogo acontece a partir das 15h30 deste domingo e é o assunto da agenda do dia que lhe proporcionamos hoje um 'aquecimento'.

O treinador do Marítimo, José Gomes, fez a antevisão à partida diante do Casa Pia, naquele que será mais uma final.

Foi desta forma que o técnico dos insulares pintou o quadro do encontro de hoje diante dos ‘Gansos’, conjunto que até ao fim da primeira volta tinha o rótulo de ‘equipa sensação’ desta I Liga.

Your browser does not support the audio element.

Na partida da primeira volta, os verde-rubros perderam nos Barreiros, por 2-1, num jogo marcado pela polémica arbitragem chefiada por Vítor Ferreira. O sentimento de vingança não serviu, ao longo da semana de trabalho, para motivar os seus jogadores.

Your browser does not support the audio element.

José Gomes explicou ainda o que falta ao Marítimo na frente de ataque para ganhar jogos.

Your browser does not support the audio element.

O Marítimo ocupa a posição que dá acesso ao 'play-off' de manutenção, em zona perigosa da tabela classificativa, enquanto os lisboetas são sétimos e andam perto dos lugares que podem dar uma qualificação para as provas europeias na próxima época.

Apesar da recente quebra de resultados, o treinador da equipa adversária, Filipe Martins, afirmou que sente o Casa Pia "a crescer e cada vez mais confiante", apesar de uma quebra a nível de resultados.

Your browser does not support the audio element.

Filipe Martins acredita ainda que vai encontrar um Marítimo com qualidade e muito competitivo.

Your browser does not support the audio element.

Voltando à mobilização dos adeptos, falou-se muito durante a semana sobre a polémica que se viveu nas bancadas dos Barreiros e a resposta será dada hoje com uma autêntica 'invasão' de quase 600 adeptos do Marítimo ao Estádio Nacional do Jamor, por ocasião do embate diante o Casa Pia.

Mesmo sem comparação à moldura humana que se verificou em 1995 e 2001, nas duas finais da Taça de Portugal disputadas neste mesmo recinto pelos verde-rubros, a verdade é que o número de apoiantes será digno de registo se tivermos em conta que deverá ser batido o recorde de assistência a uma equipa insular em território continental nos jogos a contar para o campeonato, conforme descreve o adepto por detrás disto tudo, Pedro Camacho.

Your browser does not support the audio element.

Depois do desgosto de Portimão, quando cerca de 200 adeptos presenciaram ao vivo e a cores a formação insular deixar fugir três pontos em oito minutos, o plantel orientado por José Gomes vê renovado o voto de confiança em dose tripla.

Your browser does not support the audio element.

No final, e feitas as contas, será que o clube ficará a dever muito aos adeptos se permanecer na I Liga?

Your browser does not support the audio element.

A partida conta com transmissão televisiva na Sport TV 3.

Outros assuntos em agenda

No futebol, hoje pelas 15h00 o Lusitânia de Lourosa recebe a Associação Desportiva de Machico, em mais uma jornada do Campeonato de Portugal, à mesma hora que o Gondomar recebe a Associação Desportiva da Camacha no Estádio São Miguel, para a mesma competição.

Noutro Desporto, neste caso nos Campeonatos Nacionais de Triatlo, que decorrem no Porto Santo, a partir das 9h00 e com a entrega de prémios pelas 12 horas, junto à meta situada no antigo Cais do Porto Santo.

Também hoje assinala-se o 561.º Aniversário da Freguesia da Ribeira Brava, com as festividades até dia 26, mas o foco neste dia estará na Missa e Procissão em honra do Padroeiro São Bento às 16h00 e às 19 horas um concerto Micaela Setim.

Foto DR/Facebook/Micaela Setim

Na política, o PS-Madeira dará uma conferência de imprensa, pelas 10h00, com o líder Sérgio Gonçalves, junto ao cruzamento da Estrada Dr. João Abel de Freitas com a Estrada Comandante Camacho de Freitas, em São Roque.

Às 11h00, a CDU terá uma iniciativa política com contactos com as populações das zonas altas do Funchal, também em São Roque, mais precisamente no Alto do Caminho do Jamboeiro.

Por fim, porque hoje é Dia do Pai, saiba que na FNAC Madeira irá decorrer a 'Hora do Conto', associando o tema do dia com a chegada da Primavera. A sessão 'Papá é Primavera!' com Leda Pestana e a narradora oral Clara Haddad irá decorrer a partir das 11h30 na Loja 1001 do MadeiraShopping.

Neste dia também podemos recordar cartas aos pais de crianças, publicadas a propósito deste dia em 2005, crianças que hoje serão adultas, quiçá já são pais e mães, pois já lá vão 18 anos.

Efemérides

Estes são os principais acontecimentos registados neste 19 de Março, que é Dia do Pai, Dia Mundial do Artesão e, ainda Dia Nacional dos Alcoólicos Anónimos

1434 - D. Duarte concede uma tença anual a Fernão Lopes para redigir a Crónica Geral do reino e tomar o lugar de "guardador das escrituras" da Torre do Tombo.

1604 - Nasce D. João IV.

1634 - Morre, em Goa, o missionário jesuíta António de Andrade, primeiro europeu a atravessar os Himalaias e a descobrir as nascentes do rio Ganges. Tinha 54 anos.

1812 - A Constituição liberal espanhola "La Pepa" é jurada em Cádis.

1813 - Nasce o missionário inglês David Livingstone, explorador do continente africano.

1823 - O general Santa Rita derruba o imperador Augustin I e proclama a República do México.

1855 - A Escola Regional Agrícola de Viseu é transferida para Coimbra.

1876 - Reunião contra o Governo de Fontes Pereira de Melo, no Casino Lisbonense. A oposição propõe um processo criminal contra o Ministério.

1882 - É colocada a primeira pedra na igreja da Sagrada Família, em Barcelona, projeto do arquiteto catalão Antoní Gaudí.

Foto Mitzo/Shutterstock.com

1889 - Nasce D. Manuel, o último rei de Portugal.

1933 - O projeto de Constituição Política, de Oliveira Salazar, é aprovado em plebiscito, contando a abstenção como voto "sim". O texto estabelece os fundamentos da ditadura do Estado Novo.

1937 -- O Papa Pio XI publica a encíclica "Divini Redemptoris", de condenação do comunismo.

1944 - As forças nazis de Adolf Hitler ocupam a Hungria. À data, residiam perto de 725 mil judeus no país.

Miklós Horthy (regente do Reino da Hungria entre 1920 e 1944) e Adolfo Hitler, fotografados em parada em 1938.

1948 - Fundação do Hot Clube de Portugal. Luís Villas-Boas assina a primeira ficha de sócio fundador, juntamente com o fotógrafo Gérard Castello-Lopes, o músico Artur Carneiro e Augusto Mayer.

1963 - A Argélia exige à França o termo das experiências nucleares no deserto do Saara.

1968 - Mário Soares é preso pela PIDE, sendo deportado sem julgamento para a ilha de São Tomé, após divulgar a um jornalista do Sunday Telegraph um caso de prostituição que envolvia membros do Governo e homens de negócios próximos do regime de Salazar.

Foto Arquivo Mário Soares

1974 - Termina o embargo de petróleo aos EUA, decidido cinco meses antes pelos países árabes, em protesto pelo apoio norte-americano a Israel, na guerra do Yom Kipper.

1975 - Arranca a campanha de dinamização cultural do Movimento das Forças Armadas (MFA). As primeiras sessões realizam-se no distrito de Viseu.

1977 - É assassinado o Presidente do Congo, Marien N'Gouabi, na residência oficial, em Brazaville.

1978 - Tropas israelitas assumem o controlo dos territórios no Sul do Líbano.

1979 - Sai o primeiro número do Correio da Manhã, da Presslivre, dirigido por Vítor Direito, ex-diretor adjunto da Luta e antigo chefe de redação do República.

Ver Galeria

1984 - Portugal é admitido, como observador, na Conferência sobre Desarmamento de Genebra.

- O Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, e o dirigente de Cuba, Fidel Castro, apresentam as condições para a retirada das tropas cubanas.

1989 - As eleições Presidenciais em El Salvador dão a vitória a Alfredo Cristiani, 41 anos, candidato de direita.

1992 - O escritor português Miguel Torga recebe o Prémio Vida Literária, da Associação Portuguesa de Escritores, e é eleito Personalidade do Ano 1991 pelos correspondentes estrangeiros em Portugal.

1995 - O Partido Social-Democrata da Finlândia vence as eleições legislativas.

1997 - Chega a Baucau o novo bispo da diocese timorense Basílio do Nascimento.

1998 - É constituído o município de Vizela, o 306.º do país.

2001 - A Provedoria de Justiça propõe a atribuição de cinquenta mil euros (dez mil contos) de indemnização aos familiares das vítimas da queda da ponte de Entre-os-Rios, a 4 de Março.

- É encontrado o autocarro, arrastado na queda da ponte de Entre-os-Rios, a 120 metros a jusante.

2003 - É aprovado o Plano de Ação Florestal.

- O ex-presidente da companhia petrolífera francesa ELF, Loïk Floch-Prigent, assegura, ao Tribunal de Paris, que a empresa financiara a UNITA, com autorização do Presidente francês François Mitterrand.

2004 - Um juiz da Audiência Nacional de Espanha confirma a detenção dos cinco primeiros suspeitos dos ataques terroristas de 11 de março, em Madrid.

2006 - Morre, com 69 anos, Fernando Gil, filósofo português, autor de "La Logique du Nom" e "Mimesis e Negação", Prémio Pessoa em 1993. O Governo português cria o Prémio Internacional em seu nome.

2007 - Portugal e Angola assinam memorando de entendimento para o reconhecimento mútuo de cartas de condução nos dois países.

- A ativista paquistanesa Muktaran Mai e o padre holandês Francisco Van Der Hoff recebem o Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa.

2008 - A Croácia reconhece a independência proclamada unilateralmente pela maioria albanesa na província sérvia do Kosovo a 17 de fevereiro, provocando a demissão imediata do vice-primeiro-ministro Slobodan Uzelac.

- Morre, com 78 anos, por eutanásia, o escritor belga de expressão holandesa Hugo Claus, apontado várias vezes como favorito ao Prémio Nobel da Literatura.

- Morre, com 86 anos, o ator britânico Paul Scofield, galardoado em 1966 com um óscar pela sua interpretação de Thomas More no filme "Um homem para a eternidade".

2009 - A Assembleia da República aprova o novo regime jurídico das armas e munições.

2010 - Cinco obras de artes de Matisse, Picasso, Braque, Léger e Modigliani, no valor de 500 milhões de euros, são roubadas do Museu de Arte Moderna da Cidade de Paris.

- Morre, aos 66 anos, o fundador do Banif, Horácio Roque.

Foto Arquivo/ASPRESS/HELDER SANTOS

2011 - Sob mandato das Nações Unidas a NATO inicia o bombardeamento aos aeroportos na Líbia que servem de apoio à Força Aérea.

2012 - Um tiroteio mata três crianças e o pai de uma delas num colégio judeu de Toulouse. O responsável pelo tiroteio é a mesma pessoa que uns dias antes tinha assassinado três paraquedistas de origem magrebina.

2013 - Cerimónia de entronização do papa Francisco, no Vaticano.

- O parlamento cipriota rejeita o plano de resgate dos credores internacionais, que previa a aplicação de um imposto sobre depósitos bancários superiores a 20 mil euros.

2014 - A constituição do LIVRE como partido é aprovada pelo Tribunal Constitucional com a sigla L.

- Morre, aos 95 anos, Bob Strauss, um dos históricos líderes do Partido Democrata dos EUA, após uma vida dedicada à política, com destacados cargos nas administrações de Jimmy Carter e George H. W. Bush.

2015 - Portugal devolve 6,6 mil milhões de euros ao FMI, tendo concluído o primeiro pagamento antecipado do empréstimo pedido à instituição ao abrigo do resgate financeiro.

O secretário de Estado Adjunto do Primeiro Ministro, Carlos Moedas, presta declarações ao país sobre o relatório do Fundo Monetário Internacional, FMI, sobre a reforma do Estado. Foto Natacha Cardoso/Global Imagens

- Morre, com 98 anos, João Cotelo Neiva, geólogo e antigo reitor da Universidade de Coimbra.

2019 - Um tribunal de Maputo condena a ex-embaixadora Amélia Sumbana a 10 anos de prisão pelo desvio de cerca de meio milhão de dólares (440 mil euros) entre 2009 e 2015, quando estava à frente da embaixada de Moçambique nos EUA.

- Morre, aos 86 anos, Maurílio de Gouveia, arcebispo emérito de Évora.

- Morre, aos 93 anos, Marlen Khutsiev, cineasta russo (Geórgia), pai do cinema moderno soviético.

2020 - Covid-19: O Governo aprova medidas para cumprir o estado de emergência, que incluem o "isolamento obrigatório" para doentes com covid-19 ou que estejam sob vigilância ativa, o "dever geral de recolhimento domiciliário" para toda a população e a generalização do teletrabalho.

Foto Arquivo

- O Governo português suspende o pagamento da Taxa Social Única do mês de Março.

- O Brasil anuncia o fecho de fronteiras a partir do dia 22 de março para nacionais da Europa, Austrália, vários países asiáticos e oito países da América do Sul.

Saiba que

Este é o septuagésimo oitavo dia do ano. Faltam 287 dias para o termo de 2023.

Pensamento do dia