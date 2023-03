PS desafia Albuquerque a explicar aos madeirenses "o porquê de pagarem mais impostos que os açorianos"

O Partido Socialista voltou a defender, hoje, a redução do IVA de 22 para 16 por cento, "para ajudar as famílias a fazer face ao brutal aumento do custo de vida no último ano devido à inflação".

Em conferência de imprensa, esta manhã, nas zonas altas do Funchal, o presidente do PS-M, Sérgio Gonçalves salientou que “um cabaz de supermercado custa hoje mais de 20 por do que custava há um ano atrás e representa uma carga muito pesada para as famílias madeirenses, numa terra com os mais elevados índices de pobreza e com os mais baixos rendimentos médios do país” e desafiou o presidente do Governo Regional a explicar aos madeirenses "o porquê de pagarem mais impostos que os açorianos", que pagam apenas 16 pro cento.

O líder dos PS-M sublinha "a diferença substancial que seria essa redução para o bolso dos madeirenses" e acusa o executivo liderado pelo PSD/CDS de "teimar em não baixar os impostos numa altura em que os preços continuam a subir".

Sérgio Gonçalves exemplificou com “uma família que tem mil euros de despesas mensais no supermercado, combustíveis e nas várias despesas que tem, com a redução de IVA para 16 por cento pouparia, no final do ano, 720 euros, o que para muitas pessoas representa praticamente um ordenado”.

“Baixar os impostos é uma questão de justiça e é algo que só depende do Governo Regional para ajudar a melhorar os rendimentos das famílias”, concluiu.