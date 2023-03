Albuquerque responde até às 17:30 à Comissão de Inquérito

Até às 17:30, hora de encerramento do expediente administrativo da Assembleia Legislativa da Madeira, ou seja dentro de uma hora, a presidência do Governo Regional enviará as respostas do presidente do Governo às questões efectuadas pela Comissão de Inquérito a alegados favorecimentos económicos e a "obras inventadas".

Palavra dada por Miguel Albuquerque à margem da visita ao Centro Social Paroquial da Santíssima Trindade da Tabua.

Questionado pelos jornalistas, o governante afiançou que irá cumprir o que está regulamentado e vai esticar até ao limite do horário do expediente para enviar as 70 respostas.

Esta comissão de inquérito versa sobre o alegado “favorecimento dos grupos económicos pelo Governo Regional, pelo presidente do Governo da Madeira e secretários regionais e ‘obras inventadas’, em face da confissão do ex-secretário regional Sérgio Marques, em declarações ao Diário de Notícias (de Lisboa), suscetível de configurar a prática de diversos crimes”.