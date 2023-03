Albuquerque arranca aplausos dos juízes ao destacar importância dos professores

A plateia que assistiu, esta manhã, à sessão de encerramento do XII Congresso dos Juízes Portugueses, composta sobretudo por magistrados judiciais, aplaudiu o presidente do Governo Regional quando este destacou a importância dos professores na sociedade.

Miguel Albuquerque optou por não falar de justiça mas antes do “desígnio estratégico” da Madeira, que pretende afirmar-se como um pólo de desenvolvimento na transição digital, de tal forma que as receitas das empresas tecnológicas ultrapassam as do turismo num horizonte de cinco anos.

Ora, o governante madeirense considera que esse desígnio só será concretizado se o sistema de ensino estiver alinhado. “Se nós não tivermos professores motivados, com carreira estável, não temos futuro. Os professores são a pedra angular”, declarou Albuquerque, que destacou o acordo alcançado que permitiu aos docentes madeirenses recuperarem o tempo de serviço.