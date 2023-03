Montenegro elogia "exemplo de capacidade empreendedora e responsabilidade social"

O presidente do PSD, Luís Montenegro, recordou hoje Rui Nabeiro como "um homem bom, um exemplo de capacidade empreendedora e responsabilidade social", considerando que o empresário mostrou ser "possível criar riqueza com trabalho e inovação".

"Rui Nabeiro foi um homem bom, um exemplo de capacidade empreendedora e responsabilidade social", enalteceu Luís Montenegro, através de uma mensagem na rede social Twitter na qual apresentou "sentidos pêsames" à família do empresário que hoje morreu aos 91 anos.

Para o líder do PSD, Rui Nabeiro "mostrou que é possível criar riqueza com trabalho e inovação e que, a partir daí, se gera emprego e qualidade salarial".

O empresário Rui Nabeiro, fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés, morreu hoje aos 91 anos, vítima de doença, no Hospital da Luz, em Lisboa, disse à Lusa fonte do grupo.

"É com profundo pesar que a família Nabeiro informa que faleceu hoje, dia 19 de março, o Comendador Manuel Rui Azinhais Nabeiro, presidente e fundador do Grupo Nabeiro -- Delta Cafés", pode ler-se num comunicado enviado pelo grupo.

O Comendador Rui Nabeiro "encontrava-se hospitalizado no Hospital da Luz, devido a problemas respiratórios", acrescentou a mesma fonte, referindo que "a data e o programa das exéquias serão oportunamente comunicados".