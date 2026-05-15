Adalberto Campos Fernandes destaca hospital do futuro para a Madeira

O ex-ministro da Saúde Adalberto Campos Fernandes defendeu hoje que o novo hospital da Madeira representa “uma oportunidade” para posicionar a Região “no centro da investigação científica, da inovação e da formação de quadros”.

À margem da conferência ‘50 Anos de Autonomia – Saúde’, a decorrer no Auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, Adalberto Campos Fernandes sublinhou que o projecto permitirá à Madeira afirmar-se como “uma referência do ponto de vista da ciência e da inovação”.

“Nós vamos falar sobre aquilo que é o grande avanço que a Madeira vai conhecer, com esta oportunidade de vir a ter não apenas um grande hospital, um hospital do futuro, mas sobretudo ter uma visão estratégica que vai colocar e posicionar no centro da investigação científica, da inovação, da formação de quadros”, afirmou.

O antigo governante considerou ainda que o hospital do futuro será marcado pela inteligência artificial, ciência dos dados e inovação tecnológica.

“Estamos no limiar das fronteiras de um tempo novo. A inteligência artificial, a ciência dos dados, a inovação tecnológica. O hospital do futuro não vai ser o hospital em que nós estudámos e nos formámos”, declarou.

Adalberto Campos Fernandes elogiou também o caminho seguido pela Região Autónoma, considerando que o projecto “pode ser inclusive exemplo para outros pontos do país”.

O ex-ministro recordou ainda que o novo hospital foi decidido durante o período em que integrava o Governo da República.

“Embora este hospital tenha sido decidido no meu tempo de governo, estava eu no Governo da República quando o acordo foi feito, apesar de passar tanto tempo, o bom é que a obra apareça, cresça e nasça”, disse.

Na conferência participa igualmente o médico Manuel Sobrinho Simões, fundador do Instituto de Patologia e Imunologia Molecular e Celular da Universidade do Porto.