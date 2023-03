PS questiona "demora" das respostas de Albuquerque à comissão de inquérito

"Quem nada tem a esconder já deveria ter respondido". É desta forma que o presidente do PS-Madeira reage à demora de Miguel Albuquerque para responder às questões que lhe foram endereçadas no âmbito da comissão de inquérito sobre as obras inventadas e os favorecimentos do Executivo a grupos económicos da Região.

Sérgio Gonçalves , numa conferência de imprensa realizada esta manhã, fez uma retrospectiva de todo este processo, desde as declarações do ex-deputado Sérgio Marques ao Diário de Notícias de Lisboa, a 15 de Janeiro, à constituição da comissão de inquérito requerida pelo PS, que teve a primeira reunião a 9 de Fevereiro e que, entretanto, já ouviu os empresários Luís Miguel de Sousa e Avelino Farinha.

Na ocasião, o líder socialista fez questão de destacar que Miguel Albuquerque recusou-se a responder presencialmente à comissão, motivo pelo qual o PS endereçou um conjunto de perguntas no dia 24 de fevereiro. “O prazo termina esta semana e ainda não recebemos quaisquer respostas. Quem não tem nada a esconder, quem não teme nada, já deveria, em nosso entender, ter respondido”, referiu.

“Dado que os empresários prontamente se disponibilizaram e vieram cá, parece-nos que já decorre um tempo excessivo para obtermos as respostas do senhor presidente do Governo, e aguardamos por essas mesmas respostas, bem como pela audição de Sérgio Marques”, acrescentou.

Sérgio Gonçalves considera ser fundamental a audição ao ex-deputado do PSD, tendo em conta as denúncias de obras “inventadas”, “inúteis” e “fictícias”, as acusações de favorecimentos do Governo Regional a grupos económicos e a cedência de Miguel Albuquerque a pressões que terão levado ao afastamento do próprio Sérgio Marques e de Eduardo Jesus.

Conforme referiu, estas são razões mais do que suficientes para que se justifique a ida de Sérgio Marques à comissão de inquérito, algo que, “inexplicavelmente e depois de várias vezes ter sido solicitado pelo Partido Socialista, o PSD e o CDS rejeitaram”. Só agora, acrescentou, ao abrigo do direito potestativo de um dos partidos da oposição, é que foi possível chamar o ex-deputado.

O presidente do PS-M deu conta que os empresários fizeram acusações diretas a Sérgio Marques, dizendo que as suas declarações não correspondem à verdade, e recordou o facto de o ex-deputado ter sido uma pessoa que mereceu a confiança dos anterior e actual presidentes do Governo, sendo inclusivamente cabeça de lista nas últimas eleições legislativas nacionais. “Portanto, estranhamos esta tentativa do PSD de bloquear a vinda de Sérgio Marques, quando nas próprias inquirições dizia que era ele quem devia estar ali a ser ouvido”, concluiu.