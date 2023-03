CDU reivindica bolsas de estacionamento nas zonas altas do concelho do Funchal

A deputada da CDU na Assembleia Municipal do Funchal, Herlanda Amado, recordou hoje as "tão prometidas bolsas de estacionamento" continuam a ser uma 'miragem' nas zonas altas do concelho. Esta constatação foi feita durante contactos dos comunistas com a população, esta amanhã, na freguesia de São Roque.

"Para quem vive nas Zonas Altas do Concelho do Funchal persiste o sentimento de abandono e esquecimento deste executivo PSD-CDS, da autarquia Funchalense. Na freguesia de São Roque existem muitas localidades que não vêem executadas as tão prometidas bolsas de estacionamento, apesar de estarem prometidas há anos pela Câmara Municipal do Funchal", expôs a CDU em nota remetida à imprensa.

Para quem vive na zona alta do Galeão ou Lombo Jamboeiro, "para além de um acesso ao transporte público muito deficitário, existe nesta localidade a necessidade urgente de serem construídas zonas de parqueamento automóvel que garanta outra segurança e mobilidade para quem aqui vive", exemplificou Herlanda Amado.

A deputada na Assembleia Municipal do Funchal recorda ainda que "a CDU tem levado estas justas e legitimas reivindicações à Câmara Municipal do Funchal e apresentado propostas, para que sejam identificados os terrenos e zonas especificas para a construção das bolsas de estacionamento".

"Continuaremos a intervir para que esta reivindicação seja concretizada no terreno", prometeu.