Renovação da rede de água nas zonas altas de São Roque "era necessária"

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, visitou as obras de renovação da rede de águas nas zonas altas da freguesia de São Roque (Alegria, Caminho do Galeão, Beco do Canavial e Azinhaga da Bugiaria), entretanto concluídas.

A obra, que representou um investimento de 405 mil euros, ficou concluída um mês antes do prazo previsto, revelou o autarca.

“Quando chegamos à autarquia, encontramos esta obra praticamente parada, foi necessário reunir toda a equipa, fazer um “planeamento a sério e dar celeridade aos trabalhos”, salientou e acrescentou: “Esta intervenção era necessária para tornar a rede mais eficiente e resolver, de uma vez por todas, o problema da falta de água na zona do Galeão.

Acompanhado pelos vereadores Bruno Pereira e Nádia Coelho, assim como pelo presidente da Junta de Freguesia, Pedro Gomes e os empreiteiros responsáveis pela obra, referiu que esta intervenção “para além de combater as elevadas fugas que existiam na rede, nas zonas altas de São Roque (perto dos 85%), teve por objectivo fazer também novas ligações domiciliárias à casa das pessoas”.

As obras implicaram uma nova tubagem, com 2km de extensão, beneficiando cerca de 200 habitações. Incluiu ainda a instalação de novos contadores e a colocação de 6 novos marcos de incêndio.

O presidente da autarquia funchalense referiu que a colocação destes marcos de incêndio, nesta zona alta de São Roque, é imperativo depois do que se passou nos incêndios de 2016.

A população tem de estar segura e protegida”. Pedro Calado

Esta era uma aspiração das populações que residem nestas zonas”. Pedro Calado

O autarca considera que a obra vai garantir “melhor qualidade de vida a toda a população”.