CDU pede bolsas de estacionamento para populações das zonas altas

A deputada na Assembleia Municipal do Funchal, Herlanda Amado, denunciou ‘falsas promessas’ do executivo da Câmara do Funchal (PSD-CDS).

“As Zonas Altas do Concelho do Funchal continuam a ser esquecidas por este executivo, ficando à margem do desenvolvimento anunciado pela autarquia funchalense. Confirmamos situações destas diariamente no terreno, e hoje nesta acção pela freguesia de Santo António, os vários problemas de acessibilidades sem condições de segurança para quem vive nestas localidades, continuam a agravar as condições de vida de milhares de Funchalenses. Somam-se promessas, mas não passa disso mesmo, promessas!”, afirmou durante a iniciativa da CDU.

É exigido há mais de uma década, a construção de bolsas de estacionamento que permitiria às populações das zonas altas ver garantida a melhoria da circulação, contribuindo assim para a melhoria substancial de qualidade de vida destes moradores. Mas para além da segurança das populações, garantiria outra intervenção mais rápida e seguro das viaturas de emergência e de socorro, em caso de acidentes ou intempéries, como já aconteceu nestas localidades. A CDU tem levado estas justas e legitimas reivindicações à Câmara Municipal do Funchal, e apresentado propostas para que sejam identificados os terrenos e zonas especificas para a construção das bolsas de estacionamento, mas a Câmara promete, mas 'nem de lupa' conseguimos ver estas áreas de estacionamento, fundamentais para um parqueamento automóvel mais seguro. Herlanda Amado, CDU

A CDU garante ser "a voz das populações" e vai "continuar a intervir para que, também estas reivindicações, saiam do papel e sejam concretizados no terreno, para bem das populações".