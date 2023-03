CMF abre concurso para atribuição de 26 bolsas de investigação

A Câmara Municipal do Funchal prepara-se para abrir concurso para a contratualização de 26 pessoas com licenciatura, mestrado ou doutoramento para desenvolverem projetos de investigação. A decisão foi tomada hoje, em reunião de Cãmara, e insere-se na integração do Município do Funchal ao consórcio ‘eGamesLabs’, projeto a ser desenvolvido no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF).

Estas bolsas vão ser financiadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e estão de acordo com o regulamento da Fundação para as Ciências e Tecnologias. Este será um investimento que ultrapassa 1 milhão e 100 mil euros: as bolsas duram dois anos com remuneração mensal que varia entre os 500 euros e os 1.700 euros.

Pedro Calado salientou que autarquia do Funchal pretende com estes projectos “apoiar investigadores locais, pessoas que tenham licenciaturas, mestrados, doutoramentos em diversas áreas, nomeadamente da psicologia, informática, das ciências, da robótica, sobretudo sistemas de informação para desenvolverem pequenos projetos aliados à inteligência artificial, projectos de jogos, mas relacionados com desenvolvimento científico, tecnológico e informático. É uma nova área de investigação que a partir da Madeira se pode trabalhar para grandes empresas ligadas a este projecto”, vincou.

O autarca fez questão de salientar que 80% do espaço do CCIF é destinado à cultura e os restantes 20 % serão atribuídos à parte das ciências e das tecnologias. Até 2025, a CMF beneficia em 5 milhões de euros do PRR para desenvolver um Centro Tecnológico destinado a apoiar jovens licenciados que trabalhem a partir da Madeira para todo o mundo. Pedro Calado explicou que o objectivo, destacou, é aliar a tecnologia informática e robótica às artes e à cultura, prevendo que o espaço ligado à investigação esteja a funcionar já no verão, após a seleção dos candidatos.

O CCIF deverá ser inaugurado entre finais de Agosto ou início de Setembro de 2023.