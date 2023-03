CDU-Madeira defende redução do preço do gás

A CDU realizou no Funchal, esta manhã, uma acção de contacto com a população para abordar a inércia do Governo Regional na utilização dos seus poderes autonómicos, para garantir uma justa fixação do valor do preço dos factores energéticos nomeadamente o preço da garrafa de gás.

No decurso da acção política, que decorreu na Rua Dr. Fernão Ornelas o deputado, Ricardo Lume salientou que "a vida está cada vez mais difícil para quem vive e trabalha na nossa Região, os preços dos bens alimentares, da renda da casa, da prestação do crédito a habitação, e dos factores energéticos não param de aumentar".

Na Região o Governo do PSD e CDS em vez de utilizar os poderes autonómicos para defender o povo, utiliza esses poderes, para promover a especulação e os negócios de alguns. Ricardo Lume, deputado do PCP

O preço do gás, em particular do gás de botija, "continua a ser um problema que afecta grande parte da população, e que põe em causa o conforto térmico, a qualidade de vida, a saúde e as condições económicas de milhares de famílias", refere o parlamentar. "Em particular, em zonas rurais, mas também nas zonas urbanas, o uso do gás de botija continua a ser predominante", especifica

Se compararmos os preços aplicados na Região Autónoma da Madeira com a Região Autónoma dos Açores verificamos que na Madeira uma botija de gás de 13 Kg custa cerca de 30,15€ enquanto nos Açores a mesma botija de gás custa 18,30€, ou seja na Madeira pagamos mais 11,85€ por uma garrafa de gás do que nos Açores. É mais que evidente que é possível garantir uma redução do preço do gás na Região mas essa não é a opção do Governo Regional. Ricardo Lume, deputado do PCP

Diz Ricardo Lume que o "Governo Regional prefere propagandear medidas como o gás solidário que apoia menos de mil famílias, deixando de fora do programa milhares de famílias de madeirenses e porto-santenses que são confrontadas diariamente com a escalada dos preços".

Por isso, "é preciso fazer desta e de outras injustiças força para lutar, e derrubar a política de exploração e empobrecimento". E garante que a "CDU vai continuar a intervir para garantir a redução do preço do gás na Região".