Último dia do XII Congresso dos Juízes Portugueses já decorre no Funchal

Já arrancaram os trabalhos do terceiro e último dia do XII Congresso dos Juízes Portugueses, que decorre no Centro de Congressos da Madeira, no Funchal, desde quarta-feira.

O primeiro painel de hoje é dedicado à ‘Agenda para a Reforma da Justiça’ e tem como oradores Alessandra Silveira, Álvaro Beleza e José Manuel Pureza. A moderação está a cargo Nuno Coelho.

A relação da economia com a justiça, a digitalização e a transparência são alguns dos temas que estarão em cima da mesa e visam configurar a tão aguardada reforma da justiça.