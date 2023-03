Sindicato dos Professores reúne-se com secretário de Educação

A direcção do Sindicato Democrático dos Professores da Madeira vai reunir-se pelas 11 horas desta sexta-feira, 10 de Março, com o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, para discutir e apresentar propostas

Em nota emitida o sindicato explica que em causa estão a recuperação do tempo de serviço, a uniformização dos horários de trabalho docente, bem como a uniformização das reduções da componente lectiva por idade e tempo de serviço, a abolição das quotas de acesso ao 5.º e 7.º escalões, a vinculação extraordinária de docentes contratados e ainda a indemnização por caducidade dos contratos a termo resolutivo e a reposição do subsídio Insularidade na Madeira e no Porto Santo.