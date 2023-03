Jantar com Miguel Albuquerque foi "um grande momento de encontro"

Esta manhã, não houve mergulho, nem passeio até ao Casino, na visita de Marcelo Rebelo de Sousa à Madeira.

O Presidente da República chegou de carro ao Centro de Congressos, onde intervirá na sessão de encerramento do XII Congresso dos Juízes Portugueses, que decorre no Funchal de 16 a 18 de Março.

Em declarações ao DIÁRIO, à entrada do evento, o chefe de Estado fez uma balanço positivo do jantar de ontem, com Miguel Albuquerque, na Quinta Vigia.

"Foi um grande momento de encontro, ainda por cima de homenagem aos juízes portugueses. Foi um grande momento", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

A propósito do programa Mais Habitação, uma das questões que o presidente do Governo Regional já disse querer levar junto à consideração de Marcelo, o Presidente da República disse que o tema ainda não foi abordado no encontro desta sexta-feira. "Não falámos disso, não deu para tanto", referiu o chefe de Estado à entrada do XII Congresso dos Juízes Portugueses.